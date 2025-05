Norges Bank holder styringsrenta uendret – varsler rentekutt i løpet av året

Ekspertene hadde i forkant anslått at renta ville holde seg uendret.

– Komiteen har besluttet å holde renten uendret. Prisveksten er fortsatt over målet. Setter vi renten ned for tidlig, kan prisene fortsette å stige raskt, sier visesentralbanksjef Pål Longva i en pressemelding.

Der skriver de at det er usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men slik komiteen nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig settes ned i løpet av året.

Renten har dempet prisveksten

Renten har bidratt til å kjøle ned norsk økonomi og til å dempe prisveksten, skriver banken.

– Komiteens vurdering er at det fortsatt er behov for en innstrammende pengepolitikk for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid. Dersom renten settes ned for tidlig, kan prisene fortsette å stige raskt. På den annen side kan en for høy rente bremse økonomien mer enn det som er nødvendig for å få prisveksten ned til målet

Sentralbanken trekker fram tollbarrierer som har skapt usikkerhet i global økonomi.

– Komiteen var opptatt av at dette kan trekke i ulike retninger for renteutsiktene. På den ene siden ser vekstutsiktene internasjonalt ut til å være svakere, og oljeprisen har falt. Hos våre viktigste handelspartnere ventes det nå noen flere rentekutt enn tidligere. På den andre siden har kronekursen svekket seg noe og vært svakere enn lagt til grunn.

– Støre har lurt folk om rentekutt

Frp mener statsminister Jonas Gahr Støre må ta sin del av skylden.

– Støre har flere ganger gått langt i å love rentekutt, men folk opplever nå at økte renteutgifter spiser opp den lille reallønnsforbedringen. Nok en gang har folk grunn til å føle seg lurt av Støres løfter om rentekutt, sier Frp-nestleder Hans Andreas Limi.

SV mener Norges Bank nå snart er nødt til å sette ned renten.

– Bankene har enorme overskudd på grunn av renten, og folk flås på grunn av renten fordi bolig er den største utgiften folk har. Mens statsministeren ber folk skrape på døra til banken for å be om lavere rente, mener vi det er bankene som må ta ansvar og sette ned renten, sier SVs Andreas Sjalg Unneland.

I ro siden 2023

Norges Bank har holdt styringsrenta i ro på 4,5 prosent siden desember 2023. Den gang var prognosen at det første kuttet ville komme høsten 2024, men kuttet har latt vente på seg.

Nå har ikke sentralbanken kuttet i styringsrenta siden de satte den ned til 0 den 12. mai 2020.