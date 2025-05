Miljødirektoratet anmelder Njord-avvik til politiet – avdekket flere avvik hos Equinor

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Oljeutslippet skjedde fra plattformen Njord A i Norskehavet. Det tok over to timer fra utslippet startet til det ble avdekket, ifølge Miljødirektoratet.

– Vi mener det tok for lang tid før Equinor oppdaget utslippet fra Njord-plattformen på nyttårsaften og at oppfølgingen av forurensningen til Norskehavet ble avsluttet for tidlig, sier direktør Hilde Singsaas i Miljødirektoratet.

Utslippet besto av 75 kubikkmeter råolje og 75 kubikkmeter produsert vann.

Singsaas opplyser ar de anmelder hendelsen til politiet.

Oljeklumper funnet etter to måneder

Rundt to måneder etter utslippet ble det funnet oljeklumper flere steder, særlig langs trøndelagskysten. Prøver fra Kystverket har bekreftet at det er snakk om olje fra Njord-plattformen.

Miljødirektoratet mener at Equinor kunne ha forutsett at oljen kunne nå land basert på informasjonen som var tilgjengelig og drivbaneberegninger.

Manglende kommunikasjon innad i Equinor om egenskapene til oljen som ble sluppet ut, gjorde at beredskapsresponsen ble avsluttet for tidlig, slår direktoratet fast.

Fire avvik

De har avdekket fire avvik:

* Equinor Njord hadde et større oljeutslipp 31. desember 2024.

* Equinors beredskapsrespons etter utslippet var mangelfull.

* Beredskapsplanen for oljevern var ikke tilpasset riktig oljetype.

* Det har vært overskridelser av oljekonsentrasjon i produsert vann som ble sluppet til sjøen.

– Alvorlig

– Etter vårt syn kunne grundigere oppfølging av den akutte hendelsen bidratt til at funn av forurensning langs kysten vesentlig tidligere ble satt i sammenheng med Njord-utslippet. Dermed kunne Equinor kommet raskere i gang med oppryddingsaksjonen, sier Singsaas.

Miljødirektoratet ser alvorlig på avvikene.

Equinor Njord må innen 30. juni sende en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan dette er fulgt opp.

Selskapet evaluerer fortsatt hvordan utslippet oppsto. Equinor satte i mars inn 180 personer, droner og fartøy i kartleggingen og innsamlingen av oljeklumpene.