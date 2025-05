Kåsør og forfatter Øyvind Thorsen er død

Dødsannonsen er rykket inn i Aftenposten, Tønsbergs Blad og Tvedestrandsposten torsdag. Thorsen døde hjemme i Oslo 4. mai.

Øyvind Thorsen ble født i Tønsberg og vokste opp på Nøtterøy. Han spilte gitar i jazzkvintett i sin ungdom, og stiftet Tønsberg viseklubb på midten av 1960-tallet. Hans første stilling som journalist var i Vestfold Arbeiderblad i 1965. I 1968 flyttet han til Oslo og ble journalist og anmelder i Aftenposten, der han ble værende til 1984, da han begynte som frilansjournalist, forfatter, kåsør og revyforfatter, skrev NTB i omtalen ved Thorsens 80-årsdag i fjor.

Han skrev for Aftenposten under signaturen Vito, og også for Dagbladet samt ulike tidsskrifter og fagblader. Thorsen kåserte i NRK, P4, Jazzradioen og på TV. Han var også programleder i Radio Motor, til tross for at hadde ikke hadde sertifikat.

I tillegg skrev Øyvind Thorsen for mange av de store revystjernene i Oslo, blant dem Leif Juster, Dizzie Tunes, Aud Schønemann og Arve Opsahl.

Øyvind Thorsen ga ut 19 bøker og gitt ut sju plater. Han har også skrevet to manus til Olsenbanden-filmer sammen med Sverre Holm.

Thorsen begraves fra Vestre Aker kirke i Oslo 14. mai.