Birgitte Tengs' foreldre ber om ny undersøkelse av klær

I et intervju med Dagbladet kommer foreldrene, Karin og Torger Tengs, med kraftig kritikk av alle fra politiet og helt opp til Riksadvokaten for etterforskningen av saken.

To ganger har noen møtt i retten, tiltalt for drapet på 17-åringen i mai 1995. Den ene er fetteren hennes, den andre en mann som nå er i 50-årene. Begge er frikjent i ankesaker i lagmannsretten.

Torger Tengs viser til at politiet fortsatt har klærne som datteren hadde på seg den aktuelle kvelden.

– Det eneste de har undersøkt grundig, er strømpebuksa. Ved siden av strømpebuksa som politiet sendte til et laboratorium i utlandet for å lete etter DNA-spor, hadde Birgitte på seg både en helt ny kjole, BH, truse og en rød hettegenser, sier han.

– Vårt håp, eller kanskje mitt håp, er at noen i politi eller høyere påtalemyndighet bestemmer at disse klærne kan sendes til et anerkjent kriminalteknisk laboratorium i utlandet, slik at uavhengige fagpersoner kan se om de finner bevis som avslører gjerningsmannen, fortsetter faren.

Dagbladet har bedt om Riksadvokaten kommentar til kritikken fra Tengs-paret.

– Riksadvokaten har ikke noen kommentarer til det som framkommer, sier kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas ved Riksadvokatembetet.