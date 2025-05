Bakterier angriper Oslofjordtunnelen

Biofilm av bakterier ødelegger betongen i den dype veitunnelen under Oslofjorden mellom Drøbak og Hurum, viser en rapport fra svenske forskere.

Statens vegvesen fikk allerede for flere tiår siden mistanke om at bakterier som slår seg sammen i kolonier og danner det som kalles biofilm, kan bli et problem i undersjøiske tunneler. Derfor tok Vegvesenet kontakt med et forskningsmiljø ved den tekniske høyskolen Chalmers i Göteborg, skriver forskning.no.

Frank Persson, førsteamanuensis ved Chalmers tekniske høgskole, forklarer omfanget:

– Vi har gjort målinger og kan se at bakteriene spiser seg inn opptil én centimeter per år. I ekstreme tilfeller kan nedbrytningen nå opptil ti centimeter over fem år.

Britt-Marie Wilén, professor ved Chalmers, understreker at overvåking er viktig.

– Man må overvåke vannstrømmen og biofilmens utbredelse og lokalisere løs og skadet betong, for eventuelt å sprøyte på ny betong, sier hun.

Til tross for bekymringene understreker Lise Bathen fra Statens vegvesen at Oslofjordtunnelen er trygg å kjøre i.

– At materialer og betong utsettes for nedbrytning, er kjent både i og utenfor tunneler. Vedlikehold og utbedring må forventes i undersjøiske veitunnelers prosjekterte levetid, sier hun.