Vedum frykter årlig EU-kontroll på bilen – krever svar fra regjeringen

– Dette er en god gammel sliter, som ikke har gått så veldig langt til å være så gammel. Den har gått 190.000 kilometer. Da er det mye bil igjen, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han sitter i sin elskede Audi A6 2002-modell og slår fast at den nylig er EU-godkjent og trygg å kjøre. Men et nytt forslag fra EU-kommisjonen har fått Vedum til å steile.

Forslaget går blant annet ut på at biler som er eldre enn ti år må inn til EU-kontroll hvert år.

– De vil altså straffe folk som har eldre biler med at de hvert eneste år må ha EU-kontroll, sier en tydelig frustrert Vedum.

Ber regjeringen ta ansvar

Forslaget fra EU-kommisjonen er ikke vedtatt i EU ennå. Det skal først opp til behandling i Europarådet og EU-parlamentet.

Men allerede nå krever Senterpartiet en avklaring fra regjeringen og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) om hvordan han stiller seg til forslaget.

– Jeg ber om et svar på hva han mener om dette. Mener han det er klokt at det skal være EU-kontroll hvert år? Hvis ikke, så mener jeg at han må prøve å stoppe prosessen i EU sammen med andre land, og bruke røsten vår, sier Vedum.

Han har levert et skriftlig spørsmål til statsråden om saken.

Hvis det kommer til stykket, mener Sp-lederen regjeringen bør si nei til regelverket.

– De bør si at dette er et regelverk som ikke passer Norge, så det skal vi ikke innføre her.

– Ofte nok med annethvert år

I dag er det EU-kontroll annethvert år for biler som er over fire år gamle. EU viser til at eldre biler oftere er utsatt for ulykker.

– Er det ikke en slags trygghet da, at man vet at de bilene som er på veien og som er gamle, blir ofte kontrollert?

– Jo, men annethvert år er ofte nok. Og så har folk selvfølgelig ansvar for å fikse det, hvis de merker at det er noe feil med bilen. Hvis man drar denne argumentasjonen, skal det da bli kontroll hvert halvår? Når skal man si stopp?

Tror det kan bli dyrt

Vedum påpeker at det også er tungvint å måtte levere inn bilen på EU-kontroll hvert år, og at det koster mye penger.

– Det kan godt være at de i departementet tenker «er dette en så stor sak?» Men dette angår jo ufattelig mange mennesker rundt omkring i hele landet.

Sp-lederen frykter at forslaget om årlig EU-kontroll kommer til å gjøre det dyrere, vanskeligere og mer byråkratisk å ha en eldre bil.

– Ta vare på bilhistorien

Han tror også at det kan føre til at mange vraker bilene sine tidligere.

– Det er typisk at mange har eldre biler som nummer-to-biler, som de bruker litt lite. Jeg bruker denne bilen ganske mye for langkjøring og sånn, men man må kunne legge til rett at folk tar ulike valg.

Vedums Audi blir veteranbil om ikke så mange år, men han og familien har også en Volvo V60, 2020-modell.

For ham, som er interessert i bilhistorie, er det også viktig ikke å gjøre det vrient for dem som ønsker å ta vare på veteranbiler og dyrke det som hobby.

– Hvis ikke blir det vanskelig å ta vare på den delen av historien vår. Og det mener jeg er feil.

















