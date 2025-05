Ungdomskriminaliteten i Oslo stabiliserer seg på et høyt nivå

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Utfordringer knyttet til barn og unge som begår kriminalitet i Oslo, er alvorlig. Rapporten viser at ungdomskriminaliteten, og særlig volden, biter seg fast på et uakseptabelt høyt nivå, men det er gledelig at den kraftige veksten ser ut til å ha stoppet opp, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).

I fjor registrerte politiet 7695 anmeldelser på unge i alderen 10-22, hvor omtrent en tredel var blant de under 18 år. Tallet er ganske likt som i 2023, men det har økt siden 2015.

Det ble registrert 254 anmeldelser mot unge som gikk med kniv eller annet stikkvåpen, skriver Aftenposten.

48 unge hadde minst ti anmeldelser mot seg. Dette er også en liten nedgang fra i fjor, men økning fra årene før. 185 hadde minst fire anmeldelser mot seg.

Rapporten tar også for seg kjennetegn ved anmeldte seksuallovbrudd i sosiale medier. Her var Snapchat det sosiale mediet som var mest fremtredende.