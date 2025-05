Tidligere konduktør siktet for togsabotasje på Østlandet

Mannen i 20-årene er under etterforskning etter flere togstanser på Østlandet, skriver kanalen.

Politiet mottok i mars en anmeldelse fra Vy mot en tidligere ansatt, og det førte til etterforskning og at mannen nå er siktet.

Mannen er siktet for «forstyrrelse av den sikre drift av jernbane og buss». Strafferammen er seks års fengsel.

Felles for togstansene er at de har skjedd uten at en naturlig forklaring har blitt avdekket i etterkant, ifølge det NRK får opplyst. Etterforskningen vitner om at problemene ikke skyldtes feil med togene, sier politiadvokat Tone Bysting.

– Ut fra det vi har av opplysninger nå, skyldes ikke dette utelukkende tekniske feil, sier hun om togstansene.

Politiet opplyser ikke om hvor mange hendelser det er snakk om, eller om hvordan sabotasjen skal ha foregått.

Mannens advokat sier at han ikke erkjenner straffskyld.

– Det er fortsatt tidlig i etterforskningen. Han har forklart seg for politiet, og erkjenner ikke straffskyld, sier advokat Cathinka Budal.

Vy opplyser at mannen ikke lenger jobber hos dem.