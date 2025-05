Sp om jordbruksoppgjøret: – Svært skuffende

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Senterpartiet synes det svært skuffende at Arbeiderpartiet legger fram et tilbud som vil øke inntektsgapet mellom dem som arbeider i landbruket og andre grupper, sier Sps Erling Sande, leder i næringskomiteen på Stortinget.

Han mener det er særlig skuffende at Ap går vekk fra linjen de to partiene førte sammen i regjeringen med å sikre bedre inntekt for norske bønder.

– Gode inntektsmuligheter er viktig for beredskapen vår og matforsyningen til det norske folk, sier Sande.

Han mener Arbeiderpartiet har sviktet bøndene etter at Sp gikk ut av regjering.

– Dette var noe av det vi fryktet når Stoltenberg og Støre forhandler med jordbruket alene, sier han.

