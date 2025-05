Oslo Pride vil bli uavhengig stiftelse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge Klassekampen ba Oslo Pride om dette på Fris årsmøte i februar.

Daglig leder Dan Bjørke i Oslo Pride forteller at har et behov for å klargjøre de ulike rollene til Oslo Pride og Fri.

– Oslo Pride forvalter budskapene til pride-ene over hele verden, som er «Vær den du er. Elsk den du vil». Fri er en medlemsorganisasjon som stemmer over et politisk program, med politiske prioriteringer, sier Bjørke.

Han avviser samtidig at hensikten er å gjøre festivalen mindre politisk og mer av en folkefest – og sier at det ikke er hovedmålet.

På et medlemsmøte i neste uke skal Fri Oslo og Vikens medlemmer komme med innspill til hva som er viktig for dem i en eventuell ny organisasjonsform – og dette kan bli starten på en løsrivelsesprosess og en ny organisasjonsform, skriver Klassekampen.

Leder Marianne Gulli i Fri Oslo og Viken tror ikke det kommer noen avgjørelse før tidligst på årsmøtet i 2026.

Fri står også som arrangør av mange pridefestivaler andre steder i Norge.

