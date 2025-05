LOs påtroppende leder: La oss gruse høyresiden

Etter at Frode Alfheim trakk seg fra kampen om lederplassen i LO tirsdag, tok Vistnes kongressen med storm da hun gikk på talerstolen under den politiske debatten onsdag formiddag.

– Trøbbelet ligger alltid til høyre. Alle de rødgrønne partiene må stå samlet. Dette er mye mer som forener oss enn skiller oss, sa hun.

Rett foran henne i salen satt statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Vistnes la til at LO-medlemmene også har et ansvar for å sikre at Rødt kommer over sperregrensen ved stortingsvalget i september. Hun sa at jobben med holde Sylvi Listhaug og Erna Solberg unna regjeringskontorene er det aller viktigste for LO i tiden fram mot valget.

– Hvis de to får makt i Norge igjen, så vil det sette arbeidsfolks lommebok, velferd og trygghet i fare. Det kan ikke vi i LO akseptere, sa Vistnes.

– La oss gruse høyresiden i valget til høsten, avsluttet hun til stående applaus fra salen.