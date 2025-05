Lite tro på at rentekuttet kommer denne uken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Prognosen i denne rapporten er forenlig med at styringsrenten avtar til 4 prosent innen utgangen av året og gradvis videre de neste årene, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache da hun la fram rentebeslutningen og Pengepolitisk rapport i slutten av mars.

Norges Bank har holdt styringsrenta i ro på 4,5 prosent siden desember 2023. Den gang var prognosen at det første kuttet ville komme høsten 2024, men kuttet har latt vente på seg.

Nå har ikke sentralbanken kuttet i styringsrenta siden de satte den ned til 0 den 12. mai 2020.

Trolig kommer heller ikke rentekuttet når Norges Bank offentliggjør sin nye rentebeslutning torsdag denne uken, tror flere eksperter.

Svakere boligprisvekst enn ventet

– Jeg tror ikke det kommer til å skje så mye på dette møtet, og jeg forventer at Norges Bank vil være ganske avventende nå, sa sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til E24 søndag i forrige uke.

Torsdagens møte i komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet, der renta settes, er et såkalt mellommøte der det ikke kommer noen nye prognoser for renta og økonomien. Det kommer først ved neste rentebeslutning i midten av juni.

Ved rentebeslutningen i mars la Norges Bank til grunn at boligprisene trolig ville stige med 0,6 prosent i april. Fasiten ble 0,2 prosent, da Eiendom Norge la fram sine tall tirsdag denne uken.

– Dette er veldig mye svakere prisvekst enn Norges Bank ventet. Det er gode nyheter for dem som håper på en rentenedsettelse, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge til NTB.

Tror ikke på store innvirkninger

Sara Midtgaard, seniorstrateg i Nordea Markets, sier til Dagens Næringsliv at selv om boligprisene i april ble lavere enn Norges Bank ventet, så trenger ikke det å ha en negativ innvirkning på rentebanen.

– Igangsettingene har kommet godt opp, og vi forventer at boliginvesteringene kommer etter. I så fall vil boliginvesteringene snu tidligere enn det Norges Bank har lagt til grunn i sine prognoser, sier Midtgaard.

Wolden Bache står over

E24 skrev tirsdag at det ikke blir sentralbanksjef Ida Wolden Bache som skal offentliggjøre rentebeslutningen torsdag, men heller visesentralbanksjef Pål Longva. Grunnen er at Bache skal forberede seg til høringer i Stortinget om Finansmarkedsmeldingen 9. mai og Fondsmeldingen 13. mai.

Wolden Bache er likevel med på å ta rentebeslutningen i komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet i forkant