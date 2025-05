Kulturministeren positiv til forslag om å grunnlovsfeste redaksjonell uavhengighet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Redaksjonell uavhengighet har vært lovfestet siden 2009, men redaktørforeningen tok tirsdag til orde for å grunnlovsfeste dette.

– Dette er et interessant forslag, og jeg ønsker debatten velkommen, sier kulturminister Lubna Jaffery (Ap).

Hun påpeker at behovet for redaktørstyrte medier vi kan stole på, trolig aldri har aldri vært større enn i dag.

– Redaksjonell uavhengighet er her en helt sentral forutsetning. Dersom folk skal kunne bruke informasjonen de får gjennom mediene som grunnlag for egne meninger og politiske valg, må de kunne ha tillit til at innholdet ikke er styrt av verken eiere eller myndigheter.

Norge har i en årrekke toppet listen på Reportere uten grensers pressefrihetsindeks, og kulturministeren understreker at vi er svært godt stilt i Norge.

– Men har vi de sikkerhetsmekanismene vi trenger for å sikre sterke og uavhengige medier også hvis konfliktlinjene i samfunnet skulle bli skarpere? Dette er noe vi bør diskutere i gode tider. Når det spisser seg til, kan det være for sent.

