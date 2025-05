Eide om situasjonen i Kashmir: En ekstra dimensjon over konflikter med to atommakter

– Min oppfordring til både indiske og pakistanske myndigheter er å deeskalere situasjonen, vise maksimum tilbakeholdenhet og bidra til at dette ikke blir en voldsspiral som tar oss til en enda verre situasjon enn den vi allerede er i, sa han til frammøtt presse utenfor Utenriksdepartementet onsdag.

Han minner om at dette er to svært store land og at begge har atomvåpen. Derfor er det særlig viktig for verdensfreden at dette løses på et diplomatisk vis.

– Jeg tror ikke noen av landene ønsker full krig, men når denne type ting starter kan det også gå galt, derfor er det viktig hva som skjer de neste timene og dagene.

Overfor NTB utdyper han dette:

– Jeg mener ikke å si at vi står overfor en snarlig atomkrig. Men det er alltid en ekstra dimensjon over konflikter som involverer to atommakter direkte, derfor understreker jeg poenget av betydningen av det særlige ansvaret som ligger på begge lands side for å unngå unødvendig eskalering, sier Eide.

Han sier videre at dagens internasjonale situasjon, der mange av institusjonene som har opprettholdt verdensordenen siden 1945 er svekket, gjør at situasjonen kan utvikle seg til noe enda verre enn om man hadde hatt en ordnet verden rundt seg.

– Jeg ønsker å sende spesiell omtanke til alle som bor i Norge og har røtter i Pakistan eller India, og som nå er ekstra bekymret. Vi må alle huske at de føler veldig sterkt på dette, og at de er medborgere i vårt land.

