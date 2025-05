Årets mediepriser: Se og Hør får prestisjepris for Høiby-saken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ukebladet har ligget i forkant av avsløringene rundt kronprinsessens sønn og anklagene mot ham. Onsdag ble innsatsen belønnet av Mediebedriftenes Landsforening da årets mediepriser ble utdelt på Ole Bull Scene i Bergen.

– Et utrettelig og systematisk arbeid med både saksfelt og kilder gjennom mange år, gjør at redaksjonen er nyhetsledende på årets største nyhetssak. Saken er rett i kjernen av samfunnsoppdraget og viser en kunnskap og nærhet til en del av den norske offentligheten få andre dekker grundigere, heter det i juryens begrunnelse.

Selv om Se og Hør har ligget tett på i den kontroversielle saken, hylles ukebladet nå for omfattende kildearbeid under krevende forhold. Redaksjonen har også vært åpne om metodene for å verifisere informasjon, noe juryen skriver har styrket troverdigheten.

– Redaksjonen har en imponerende evne til å kombinere «breaking news» med grundig undersøkende journalistikk og krevende presseetiske vurderinger.

– En journalistisk kraftpakke som har dominert nyhetsbildet, avdekket kritikkverdige forhold og hatt betydelige samfunnskonsekvenser.