UiO bekrefter: Skal ikke inngå avtaler med israelske universiteter

– Vi har ikke bilaterale institusjonelle samarbeidsavtaler med israelske universiteter, og det ikke er aktuelt å inngå slike, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo (UiO).

Bekreftelsen kommer etter at et 50-talls demonstranter tok seg inn i Lucy Smiths Hus med krav om akademisk boikott av Israel.

Stølen sier at UiO-ledelsen mandag hadde et møte med arrangørene av demonstrantene, og at han lyttet til representantene og presiserte universitetets tidligere ståsted. Han sier også at påtroppende rektor Ragnhild Hennum kommer til å fortsette politikken når hun tiltrer 1. august.

– Vi er ikke ferdig med å kjempe for en akademisk boikott av Israel, men dette er et godt første skritt, sier leder Jihad Al-Mahdi for Studenter for Palestina til NTB.

Demonstrasjonen for akademisk boikott av Israel ble arrangert flere steder i landet mandag. Demonstrasjonen har pågått i flere store studentbyer som Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger.

Mens 300 fredelige Palestina-demonstranter sto på plassen utenfor Lucy Smiths Hus, tok 50 andre aktivister seg inn i bygningen. Flesteparten av dem satte seg ned langs veggen i første etasje, mens noen tok seg opp til ledelsen i 9. etasje, ifølge Uniforum.