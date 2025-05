Sveriges justisminister: Skammer meg ikke over kriminalitetseksporten

– Situasjonen er alvorlig. Vi har en vanskelig sikkerhetssituasjon som i høyeste grad påvirker alle land i Norden. De kriminelle nettverkene lar seg ikke begrense av nasjonale grenser, og søker markeder der de kan finne dem, sier Gunnar Strömmer til NTB.

Sveriges justisminister var mandag i Oslo, der han møtte sin norske kollega Astri Aas-Hansen (Ap) i regjeringens representasjonsanlegg.

På møtet diskuterte de to justisministrene gjengkriminalitet, grenseoverskridende kriminalitet og hvordan svenske barn helt ned i tiårsalderen rekrutteres av gjenger til å begå kriminalitet. Samtidig tok de to opp hvordan Norge skal stoppe gjengene fra også å få etablert seg i Norge på det viset som de har gjort i Sverige.

Svensker siktet for drapsplaner i Norge

Den siste tiden har politiet etterforsket flere saker der svenske kriminelle skal ha vært involvert i voldskriminalitet i Norge.

NRK skrev i forrige uke at en svensk 16-åring er siktet for å ha planlagt å drepe en mann i 30-årene som sonet i Bastøy fengsel. Politiet mener at drapet ble bestilt av personer tilknyttet et kriminelt miljø i Norge.

I fjor ble også to unge, svenske menn siktet for å ha planlagt å drepe en mann i Sandefjord. Politiet tror noen andre var oppdragsgivere, ifølge NRK.

Samtidig er flere norske ungdommer tidligere i år siktet for å ha planlagt to drap i Stavanger og i Storbritannia. Kripos har sagt til NRK at de mener svenske kriminelle var oppdragsgivere.

Også i Danmark har svenske ungdommer vært involvert i drapsplaner.

Skammer seg ikke

Gunnar Strömmer mener noe av grunnen til at svensker reiser til andre nordiske land for å begå kriminalitet, er situasjonen på hjemmebane.

– Det har blitt veldig vanskelig å være kriminell i Sverige. Vi ser at en stor andel av dem som organiserer kriminaliteten i Sverige befinner seg i andre land. Da er det desto viktigere at vi jobber grenseoverskridende for å bekjempe denne kriminaliteten, sier han.

– Skammer du deg over at voldskriminalitet har blitt en svensk eksportvare?

– Nei, det gjør jeg ikke, for disse kriminelle står ikke for noe som er svensk. De er ikke velkomne i Sverige heller, og dette er ikke noe Sverige vil se eller ha.

Han viser til at han har hatt justisministerjobben siden 2022, og sier at utviklingen på det tidspunktet hadde gått feil vei i lang tid.

– Jeg tar min del av ansvaret for tiden jeg har hatt denne jobben, og har ansvaret for å bryte og vende utviklingen. Problemene har ikke kommet over natten, sier Strømmer.

Advarte Norge

Norsk og svensk politi og påtalemyndighet har allerede et tett samarbeid, og i fjor vår ble første spadetak satt for byggingen av en norsk-svensk politistasjon på Magnormoen i Innlandet.

I forrige uke ble et nytt svenskledet, europeisk politisamarbeid som skal hindre at unge hyres inn til voldsoppdrag på nett offentliggjort.

Astri Aas-Hansen kaller den svenske utviklingen «skremmende».

– Strømmer har vært tydelig på at Sverige burde gjort mer tidligere, og at de virkelig må gjøre en innsats nå. Han sier også at det som har møtt dem, det risikerer vi at møter oss i Norge om noen få år, og det må vi forhindre at skjer, sier hun.

Aas-Hansen har selv hatt direkte erfaring med svenske kriminelle da hun tidligere jobbet som advokat og tingrettsdommer, men vil ikke gå nærmere inn på dette.

Ikke aktuelt med press

I fjor sommer sa Danmarks justisminister at han ville legge press på Sverige for at de tar ansvar for kriminalitetsutviklingen.

Aas-Hansen sier at det ikke er aktuelt for Norge å legge press på Sverige.

– Vi har uttrykt tydelige forventninger, og da er det særlig forventninger til at vi har et kraftfullt, forpliktende samarbeid mellom norsk og svensk politi, sier hun.