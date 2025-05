Store motsetninger i kommuneoppgjøret – truer med streik

Meklingen har frist ved midnatt natt til 28. mai. Lykkes man ikke med å komme fram til en enighet, vil det være streik for LO kommunes 190.000 medlemmer fra arbeidsdagens start 28. mai, skriver LO kommune.

Meklingen startet på Riksmeklerens kontor klokka 11 tirsdag.

– Vi håper å komme fram til et resultat under meklingen som øker medlemmenes kjøpekraft. Dersom vi ikke kommer i mål, vil vi ta i bruk det kraftigste virkemiddelet vi har. Da blir det streik, sier leder Mette Nord i Fagforbundet og LO kommune.

– Det er store motsetninger, og vi må få på plass en bedre fordeling, sier Nord til NTB.

LO kommune og YS kommune brøt onsdag i forrige uke forhandlingene med KS i kommuneoppgjøret. Mens Akademikerne og Unio kom til enighet med arbeidsgiversiden, mente LO kommune at tilbudet ikke var tilstrekkelig for å oppfylle lovnadene om økt kjøpekraft for medlemmene.

Før forbundslederen forlot LO-kongressen for å gå til Riksmeklerens kontor tirsdag formiddag, sa hun at hun regnet med vanskelige forhandlinger, men at de vil jobbe for en løsning.

– Det er alltid vanskelig. Vi skal finne en løsning, og vi skal jobbe for at vi får til det. Så jeg kan ikke si noe mer ennå, sier Nord, som viser til at fristen for å komme til enighet med motparten ikke er før natt til 28. mai.

LO kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området og består av Fagforbundet, FO, EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes landsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

Oslo kommune er et eget tariffområde, og er ikke en del av KS-oppgjøret.