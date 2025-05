Stig Millehaugens tilregnelighet vurderes

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er rutinemessig i så alvorlige saker, sier politiadvokat Christian Hatlo til VG.

En slik prejudisiell observasjon en rettslig undersøkelse eller observasjon som gjøres av en sakkyndig. Man vil deretter vurdere om det er behov for en fullstendig observasjon.

Millehaugens forsvarer, advokat Morten Furuholmen, ønsker ikke å kommentere saken.

Stig Millehaugen er siktet for drap eller medvirkning til drap på Nokas-raner Metkel Betew (46), som ble funnet død i Godliaskogen på Oppsal i Oslo skjærtorsdag kveld. Millehaugen har hele tiden nektet straffskyld.

55-åringen har tilbrakt så å si hele sitt voksne liv i fengsel og soner nå en dom på 21 års forvaring for bestillingsdrapet på Young Guns-leder Mohammad «Jeddi» Javed i 2009. Han var på permisjon da Betew ble drept.

Politiet vil be om nye to uker i isolasjon for Millehaugen når inneværende isolasjonsperiode løper ut tirsdag, ifølge TV 2.