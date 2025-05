Redaktørforeningen vil grunnlovsfeste redaksjonell uavhengighet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Ved å grunnlovfeste redaksjonell uavhengighet, beskytter vi en av samfunnets grunnpilarer mot politiske skifter og kortsiktige interesser, sier styreleder Tora Bakke Håndlykken i Norsk Redaktørforening.

Tirsdag vedtok styret i redaktørforeningen å arbeide for at den redaksjonelle uavhengigheten grunnlovfestes. Redaksjonell uavhengighet er prinsippet om at mediene skal kunne publisere det de vil uten innblanding fra eiere, myndigheter eller andre.

– I en verden der institusjoner som domstoler, akademia og medier har blitt satt under et voldsomt press, er det viktig å sikre og styrke grunnverdiene i det norske samfunnet. Å ta vare på prinsippet om redaksjonell uavhengighet er en naturlig det av dette arbeidet, Håndlykken, som også er nyhetsredaktør i VG.

Redaksjonell uavhengighet har allerede vært lovfestet siden 2009. En vanlig lov kan imidlertid endres med et vanlig flertall i Stortinget, mens en grunnlovsendring krever to tredjedelers flertall.

Det er Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) som har foreslått at redaksjonell uavhengighet bør grunnlovsfestes. De har foretatt en uavhengig juridisk vurdering av spørsmålet og har ikke funnet noe rettslig hinder for å grunnlovfeste en slik regel.

Nå håper redaktørforeningen og NIM på politisk støtte.

– Vi må verne om våre viktige institusjoner. Mediene er en slik institusjon, sier fagdirektør Vidar Strømme i NIM.

