MDG har mistet 20 prosent av medlemmene på fire år

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har nå 2467 færre medlemmer enn ved utgangen av 2021, skriver Klassekampen.

I 2021 hadde partiet 12.370 betalende medlemmer. Ved starten av 2025 var det nede på 9903.

Partisekretær Kristin Antun i MDG tror dårlige målinger har skapt en negativ spiral.

– Det har vært for lite fokus på de sakene vi jobber med. Vi jobber hele tida med å få dem på, men har ikke lykkes godt nok. Da kan det bli en negativ spiral med meningsmålinger og medlemsaktivitet, sier hun.

753 medlemmer har forsvunnet siden i fjor.

Partisekretæren mener ikke det er så unaturlig at medlemsutviklingen er tyngre i et mellomvalgår, ettersom det stort sett er mer medlemsvekst før et valg.

– Så er det mye av arbeidet som har skjedd på slutten av året. Nå opplever vi at vi har rekordmange frivillige, 2500 stykker, i sving. De er mye mer aktive enn før, sier Antun.