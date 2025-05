Duket for strømstrid på LO-kongressen

– Norgesprismodellen må innføres også for industrien. Lav strømpris har vært det største konkurransefortrinnet for norsk industri, som har hatt tilgang på lav pris på ren kraft. Slik bør det fortsatt være, sier Stian Pettersen Sagvold, klubbleder for Verkstedklubben i Aker Verdal, til VG.

Utgangspunktet bør være under 40 øre, sier han.

LO-kongressen, som holdes hvert fjerde år, trekker opp den politiske linjen som LO skal ha de neste fire årene.

Sagvold og Bjørn Sigurd Svingen, leder i Fellesforbundets avdeling på Raufoss, vil sørge for at strøm blir en av hovedtemaene. De to har flere kampsaker klare:

* Reforhandling av kabelavtalene til Storbritannia og Tyskland.

* Krav om et toprissystem, hvor forbrukere og industri i Norge får en lavere strømpris enn landene vi eksporterer strøm til.

* Prioritere strøm til norske bedrifter og forbrukere, ikke datasentre.

– Å reforhandle kabelavtalene med Storbritannia bør være fullt mulig; de står utenfor EU. Vi mener at det også er en selvfølge at vi må gå i forhandlinger med Tyskland om det samme, sier Sagvold.

Til tross for at et toprissystem er kontroversielt, tror Sagvold at de kan samle flertall på LO-kongressen ved å få med Fagforbundet på forslaget.