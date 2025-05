Tolletaten beslagla nesten 150 kilo kokain i banankasser hos Bama

Torsdag 3. april foretok Tolletaten en kontroll på Bama sitt anlegg etter å ha mottatt et varsel fra Bamas egne ansatte.

– Etter en nærmere undersøkelse ble det avdekket at ni av eskene inneholdt kokain. Totalt beslagla vi 147 kilo kokain, sier avdelingsdirektør Tim Gurrik i Tolletaten.

Beslaget utgjør opp mot 600.000 brukerdoser og har en estimert gateverdi på over 170 millioner kroner, opplyser han.

Dette er det største kokainbeslaget Tolletaten har gjort siden rekordåret 2023, da det ble gjort flere store beslag som til sammen utgjorde 2,3 tonn kokain.

Beslaget ble forsøkt smuglet via sjøveien fra Sør-Amerika og deretter landveis i en trailer via Sverige.

– Det er flere indikasjoner på at de nordiske landene utgjør et felles kokainmarked, sier Gurrik.

Oslo politidistrikt etterforsker saken. Trolig skulle kokainen til Antwerpen i Belgia, men det kan ikke utelukkes at deler av partiet var ment for det norske markedet, opplyser politileder Arvid Utby.

– Politiet har kjennskap til at det smugles kokain til Norge ved bruk av konteinere, og Norge er et attraktivt marked for kokain. Saken har flere likhetstrekk med de tre store kokainbeslagene i 2023 der det ble avdekket at kriminelle aktører hadde til hensikt å hente ut kokain på Bamas lager i en av sakene, sier Utby.