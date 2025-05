Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tenåringen ble funnet klokken 23.30 og sendt til Ahus med hodeskader.

– Det er per nå ukjent hva som har skjedd. Politiet ønsker å komme i kontakt med eventuelle vitner til hendelsen, eller andre observasjoner i området, opplyste operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen tidlig natt til mandag.

I en oppdatering like før klokken 2 opplyste politiet at skadeomfanget betegnes som alvorlig og at tenåringen er blitt sendt videre fra Ahus til Ullevål.