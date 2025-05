Sykehus snudde etter jordmoropprør

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det viser at den kompetansen jordmødrene har, blir verdsatt. Det gir en stabilitet og trygghet for alle sammen, sier jordmor og tillitsvalgt i Jordmorforbundet og Norsk Sykepleierforbund i Tromsø, Ann-Kristin Suhr, til NRK.

UNN innførte et årlig tillegg på 50.000 kroner for jordmødre med mer enn ti års erfaring for snaut tre år siden.

NRK skriver at sykehuset nylig varslet at de skulle avvikle tillegget, fordi de mente at det kun var midlertidig.

Avgjørelsen om å trekke tillegget skapte oppstandelse blant flere av jordmødrene ved sykehuset, som truet med å si opp stillingene sine.

Etter et møte med jordmødrenes tillitsvalgte mandag dropper UNN kuttet.

– Vi beklager at saken ikke har vært godt nok opplyst, og at den har skapt uro blant våre dyktige jordmødre, sier klinikkleder Snorre Manskow Sollid til kanalen.

Sykehuset opplyser at tilleggsordningen ikke vil bli videreført, med andre ord er det kun de som mottar tillegget nå som får det.

