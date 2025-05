LO-sjefen om lederkrisen i forbundet: Har preget oss

– Klart det får noe å si, og det har nok også preget oss i uka som har gått, selv om det først og fremst er valgkomiteen som har vært involvert i dette, sier Følsvik i Politisk kvarter.

Ledervervet overtas nå enten av nestleder i Fellesforbundet, Kine Asper Vistnes, eller av Frode Alfheim, leder i Forbundet Styrke. Den nye lederen velges på LO-kongressen som starter i dag.

Eggum trakk seg onsdag i forrige uke som kandidat til ledervervet i LO etter at TV 2 avslørte at han hadde hatt et intimt forhold til Merethe Solberg, en tillitsvalgt i Fellesforbundet.

Hun anklaget Eggum for å ha opptrådt uryddig overfor henne da hennes sluttavtale i forbundet skulle behandles av ham selv noen år etter at forholdet hadde tatt slutt.

Fellesforbund-leder Eggum var i utgangspunktet eneste kandidat til å ta over stafettpinnen etter Peggy Hessen Følsvik.

– To gode kandidater

Hun er ikke med på at LO svekkes av at Eggum ikke overtar som leder.

– Jeg er glad for at vi har to gode kandidater, jeg kjenner begge godt, og de har lang erfaring som tillitsvalgte, lang erfaring i forbundene sine, og de har også sittet i sekretariatet begge to. Jeg tenker at når dette får landet, får vi uansett en veldig bra LO-leder, sier hun.

– Det skal litt til for å skake denne skuta. Vi finner gode løsninger også når det stormer, og jeg er sikker på at vi skal gjøre det også denne gangen, legger hun til.

Vil ikke kommentere saken

Følsvik vil ikke kommentere hva konkret hun mener Eggum har gjort galt.

– Det er ikke opp til meg å vurdere, jeg kjenner bare denne saken fra det jeg har lest i mediene. Jørn selv har sagt at han har opptrådte uklokt og har tatt konsekvensen av det, sier hun.

LO-lederen vil heller ikke kommentere om Eggum kan fortsette som leder for Fellesforbundet.

– Det må Fellesforbundet ta stilling til, det er opp til Fellesforbundet og Eggum selv.