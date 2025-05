LO-lederen med en kraftig bredside mot USA og norske kapitalister

– Det er mye som står på spill dere, men denne kampen skal vi også vinne, sa Peggy Hessen Følsvik da hun åpnet sin siste LO-kongress som leder mandag formiddag.

I klartekst ba hun medlemmene sikre et rødgrønt flertall på Stortinget etter valget og en regjering ledet av Arbeiderpartiet.

– LO har over én million medlemmer, og når de bruker stemmeretten sin, så vinner vi, sa Følsvik fra talerstolen.

I en veritabel bredside mot gryende fascisme flere steder, og mot det politiske prosjektet Donald Trump har startet i USA, advarte LO-lederen om at de samme kreftene også forsøker å påvirke den politiske arenaen i Norge. Hun trakk fram at rike privatpersoner i Norge ser ut til å bidra med 100 millioner kroner til valgkampkassene til Høyre og spesielt Fremskrittspartiet.

– Og spørsmålet som vi må stille oss er: Hvorfor ønsker noen av landets rikeste å sprøyte inn over 100 millioner kroner for å bidra til at Sylvi Listhaug og Erna Solberg skal vinne valget? Det korte svaret er at de ønsker seg mer ved å bidra mindre, sa LO-lederen.

Hun viste til at LO nå har totalt 1.026.701 medlemmer og lot det ikke være tvil om at fagbevegelsen vil bruke makten den har, til å påvirke det norske samfunnet for å ivareta sykelønn og små forskjeller.

– LOs krav er klart. Våre medlemmer er med på å skape verdien og da skal vi ha vår del av kaka Vi jobber ikke for at arbeidsgiverne skal putte penger i madrassen eller ta dem med seg til Sveits. Vi skal ha vår del av kaka, gjentok Følsvik til kraftig applaus fra salen.