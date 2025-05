Ingeborg Senneset slutter i Aftenposten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– At jeg ble værende i 12 (!) år etter at jeg kom bakveien inn i norsk offentlighet som eks-blogger og eks-pasient, en idealistisk, utradisjonell og opposisjonell nerd, sier noe om det gode og viktige som er i avisa, om kollegaer og skribenter, om hva jeg har trodd på og jobbet for. Men den nysgjerrigheten og smått anarkistiske sjela som har drevet meg i der, driver meg også videre, skriver hun i innlegget.

26 årsverk skulle kuttes i Aftenposten under kuttrunden i Schibsted Media tidligere i vår.

Sennesets siste arbeidsdag blir 1. august.

– Jeg vet ikke hva jeg skal, har ingen plan! Og det er det eneste som er helt perfekt, skriver hun i innlegget.

Senneset har over flere år vært en markant samfunnsdebattant og har mottatt en rekke priser, spesielt for å ha vært åpen om spiseforstyrrelser.