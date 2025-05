Carl I. Hagen hyller et mer striglet Frp – ikke lenger flau

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi er et ryddig, ansvarlig parti med gjennomtenkte synspunkter, gode forklaringer, god argumentasjon og holdbarhet i det vi sier. Det var ikke alltid sånn i begynnelsen, sier Frp-nestoren til NTB.

Den tidligere partiformannen har regnet seg fram til at han denne helgen deltok på sitt 50. landsmøte i Frp.

– Det er en fornøyelse å være til stede og sitte og lytte, sier han.

– Ikke vært flau en eneste gang

Fredag kveld ba Hagen om å få ordet etter den politiske debatten, og han benyttet anledningen til å mimre litt tilbake til tidligere landsmøter.

– Jeg har hørt veldig mange politiske debatter opp gjennom disse årene. Særlig i en del av de første årene hadde jeg av og til lyst til å krabbe under stolen av flauhet over det som ble sagt fra talerstolen, sa Hagen.

Carl I. Hagen i samtale med stortingskollega Bård Hoksrud på Frp-landsmøtet i helgen. (Heiko Junge/NTB)

Han kåret deretter årets debatt til «den suverent beste politiske debatt jeg noen gang har hørt i Fremskrittspartiet».

– Jeg har ikke vært flau en eneste gang, slo han fast.

Groviser fra talerstolen

Når NTB ber Hagen utdype hva som gjorde ham flau tidligere, svarer han dette:

– Det var alt mulig rart. Også forskjellige grove historier som kom fra talerstolen. Det var snakk om noen få, det var jo ikke noe flertall, sier han.

Han forklarer det slik:

– De første årene var det veldig mange spesielle mennesker i partiet. Eivind Eckbo, som en gang var partiformann, sa jo at det er som å sette ut en fjøslykt en sommernatt. Da er det mye rart som kommer flygende.

– Ansvarlig og ordentlig

Nå mener Hagen at partiet har vært gjennom en dannelsesreise og blitt mer striglet, noe han er veldig fornøyd med.

– Nå er det et ryddig, ansvarlig og ordentlig parti som er veldig klar til å kunne komme i regjering en gang til, sier han.

– Du frykter ikke at noe kan gå tapt da, hvis man blir for striglet?

– Nei. Et parti som tar sikte på å kunne være i regjering, må ha dyktige folk som kan være statsråder. Det var det veldig mange som lurte på i 2013, da vi kom i regjering, hvordan i all verden det skulle gå. Og det viste seg jo at våre folk faktisk gjorde det veldig bra.

– Er Frp på sitt aller beste noensinne nå?

– Ja, det tror jeg faktisk.

Fortsatt engasjert

Da Hagen deltok på sitt første landsmøte, i 1973, var han 29 år. Nå er han 80.

– Jeg er jo eldrebølgen, sier han.

Denne helgen har Frp-legenden vært høyst tilstedeværende på landsmøtet, men han har ikke blandet seg særlig i de politiske diskusjonene.

Men engasjementet for eldreomsorg brenner fortsatt.

– Det er en klisjé jeg har brukt i veldig mange år, om at hvis jeg kommer på sykehjem og ikke får dusje mer enn hver 14. dag, da skal Eli (kona) kunne si til sykehjemmet at hvis dere ikke gjør det bedre, så flytter jeg Carl over til konkurrenten.

Han påpeker at det er sånn vi gjør hvis vi er misfornøyd med et hotell eller en restaurant.

– Her må vi stå med luen i hånden og ta til takke med det det passer for det offentlige å gi oss. Jeg vil ha en valgfrihet, sier han.

