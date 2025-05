Frp vil legge ned Innovasjon Norge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Frp mener at gründer- og innovasjonsmiljøet i Norge har hatt en for stor skattebelastning under nåværende regjering.

– Politikere og byråkrater har ikke forutsetninger for å plukke fremtidens vinnere, skriver partiet i en resolusjon som ble vedtatt på landsmøtet søndag.

– Innovasjon Norge bør avvikles i sin nåværende form og pengene tilbakeføres til private investorer som et bidrag til å finansiere fjerning av formuesskatten, heter det videre.

