Frp sier ja til surrogati i Norge – får kritik

– Surrogati hører ikke hjemme i Norge, sier KrF-leder Dag-Inge Ulstein etter at Frp søndag gikk inn for å tillate surrogati.

KrF-lederen mener at surrogati gjør kvinnekropper til handelsvarer og barn til produkter.

– Ingen kvinne skal føle seg presset til å bære fram andres barn for penger, sier Ulstein.

Mot Listhaugs vilje

Det var et stort flertall på Frps landsmøte som stemte for å ta inn et punkt i partiprogrammet om å tillate surrogati.

Frp-leder Sylvi Listhaug var blant dem som argumenterte og stemte mot.

I debatten viste hun blant annet til at det er en medisinsk risiko både for barn og mor ved å bære fram et barn.

– Jeg mener det er en etisk grense som ikke skal flyttes. Derfor kommer jeg til å stemme for å fjerne kulepunktet om å tillate surrogati, sa Listhaug på Frp-landsmøtet lørdag.

Hun mener også at surrogatmødre kan bli utsatt for utilbørlig press, og at det bryter med prinsippet om at det er kvinnen som føder barnet, som er barnets mor.

– Eneste riktige

Én av FrP-erne som argumenterte for surrogati på Frp-landsmøtet, er Oslos varaordfører Julianne Ofstad.

I debatten påpekte hun at surrogati allerede skjer i utlandet, men at det er forbeholdt personer som har råd til det ettersom det er kostbart.

– Jeg mener det eneste riktige er å tillate det i Norge og gjøre det i etisk forsvarlig og i ryddige former, og tilgjengelig for flere enn bare dem som i dag kan betale, sa hun fra landsmøtets talerstol – til betydelig mer jubel fra salen enn da Listhaug sa sitt om saken.

Argumenterte for

I et landsmøteinnlegg på fredag, fortalte stortingskandidat Bjørn-Kristian Svendsrud fra Vestfold og Telemark en personlig historie knyttet til surrogati.

Hans egen sønn kom nemlig til verden på denne måten.

– Tenk hva det vil bety for de kvinnene som har nedfryste egg, fjernet livmor grunnet kreft, men allikevel kan få sine egne biologiske barn fordi noen oppriktig har et ønske om å hjelpe, sa Svendsrud.

