Første beslag av kokain på Svalbard

Beslaget ble gjort 23. april, skriver Svalbardposten søndag. I bagasjen til en mann som ble tatt til side for visitasjon, oppdaget tollere 17 gram hasj og 0,4 gram kokain. Stoffet ble oppdaget etter at en narkotikahund hadde markert på mannens bagasje. Da politiet ble tilkalt, erkjente mannen ansvar for innholdet i bagasjen.

– Så vidt jeg vet er dette første gang vi har beslaglagt kokain her, sier Tolletatens områdeleder på Svalbard, Christian Fuglem til avisa.

Tidligere er bare gjort små beslag av hasj og marihuana på øya.

Mannen godtok et forelegg på 12.500 kroner for forsøk på smugling.

Tolletaten har i tre år vært etablert på Svalbard og får noen ganger besøk av etatens hunder på fastlandet til å hjelpe seg i arbeidet. I 2023 ble det avdekket fire smuglingsforsøk, mens tallet i fjor var 14, skriver Svalbardposten.

