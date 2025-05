Fire personer skal være tatt av snøskred i Luster – én lettere skadet

– Det har gått et stort skred i området Ringsdalen. Det skal være et turfølge på tolv personer i området, og meldingen per nå er at fire personer er tatt av skredet, sier redningsleder Hans Jakob Gulliksen ved Hovedredningssentralen til NTB.

Kort tid etter den første meldingen ble det klart at alle fire er gjort rede for, skriver Bergens Tidende.

– Første helikopterressurser er på stedet og i dialog med turfølget. Alle er gjort rede for. En person er lettere skadet, skriver operasjonsleder Tore-Andre Brakstad i Vest politidistrikt i politiloggen.

Gulliksen sier at det er en person i terrenget som observerte skredet på avstand og meldte fra.

To redningshelikoptre, tre luftambulanser og ett politihelikopter, samt bakkemannskaper i tillegg til frivillige ble kalt ut, sier Gulliksen.

Meldingen kom til politiet klokken 16.20 søndag ettermiddag.

