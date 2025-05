En hentet opp – søk etter to personer båtkantring sør for Stad

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er iverksatt en redning på sjøen i forbindelse med at en skjærgårdsjeep ble funnet drivende med kjølen opp, skriver operasjonsleder Tore-Andre Brakstad i Vest politidistrikt i politiloggen.

En snau time etter at meldingen først kom, har en person blitt plukket opp av et redningshelikopter, opplyser Brakstad.

Redningsleder Hans Jakob Gulliksen i Hovedredningssentralen (HRS) opplyser til NRK at båten er en utleiebåt.

– Utleier har bekreftet til oss at det var tre personer som dro ut i båten tidligere i dag, sier Gulliksen.

Til Bergens Tidende opplyser HRS at det var tre turister om bord i båten.

– Alle tre er turister, og vi har ennå ikke hørt fra dem, sier han til avisen.

Søket etter de to andre fortsetter.

Frivillige mannskaper gjør søk langs land, og det er sendt ut redningsskøyter, redningshelikopter og politi.

Også sivile fartøy bistår i letingen gjennom radio.

Politiet skrev først at det dreier seg om et sted i Bergen, men operasjonsleder Brakstad bekreftet senere at kantringen har skjedd i Kinn kommune utenfor Måløy.

Les også: «Kniven i ilden»-regissør: – Jeg har også vært en mor som drar (+)

Les også: Synne Vo: – Det er helt kaos om dagen (+)

Les også: – Vi har vært fiskere så lenge jeg vet, i alle fall mer enn hundre år (+)