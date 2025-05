Mattilsynet fikk rekordmange bekymringsmeldinger om dyr i fjor

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I fjor mottok Mattilsynet 13.393 bekymringsmeldinger om dyrevelferd. Det er det høyeste antallet registrert noensinne, opp fra 13.253 i 2023 og 11.134 i 2022, skriver Nationen.

De fleste meldingene handlet om hunder og katter. Av meldingene ble 8057 vurdert som relevante. Kun 1261 av disse ble fulgt opp med inspeksjon eller annen form for saksbehandling.

I årsrapporten for 2024 skriver Mattilsynet at det har vært krevende å følge opp dyrevelferden, fordi tilsynet har måttet prioritere oppgaver innen kjøttkontroll, slakteritilsyn og akutte hendelser knyttet til dyrehelse. Ifølge Mattilsynet var situasjonen heller ikke unik for fjoråret.

39 prosent av meldingene ble vurdert som «ikke relevante», enten fordi de inneholdt for lite informasjon eller lå utenfor Mattilsynets ansvarsområde. Av de resterende meldingene ble 43 prosent avsluttet uten videre oppfølging, mens 21 prosent ble avsluttet etter undersøkelser. 16 prosent førte til inspeksjon, 8 prosent til videre saksbehandling, og 3 prosent er fortsatt under behandling.

