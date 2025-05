Listhaug tok ordet på landsmøtet – advarer Frp mot å tillate surrogati

– Jeg mener det er en etisk grense som ikke skal flyttes. Derfor kommer jeg til å stemme for å fjerne kulepunktet om å tillate surrogati, sa Listhaug på Frp-landsmøtet lørdag.

Partiet skal stemme over det på søndag, og flere har tatt til orde for at Frp bør si ja til surrogati.

– Er en medisinsk risiko

– Jeg har veldig stor respekt for at dette er en vanskelig debatt, og jeg forstår godt at det er sterke følelser.

– Det vi skal ta stilling til her, er hvor grensene skal gå i Norge, sa Listhaug.

Hun viste blant annet til at det er en medisinsk risiko både for barn og mor ved å bære fram et barn. Hun påpekte også at Bioteknologirådet advarer mot å tillate surrogati.

– Det punktet som står her, åpner for at man kan betale noen for å gjennomføre surrogati. Da er spørsmålet: ønsker man det i Norge, spurte Listhaug.

Hun mener også at surrogatmødre kan bli utsatt for utilbørlig press, og at det bryter med prinsippet om at det er kvinnen som føder barnet, som er barnets mor.

– Jeg er sikker på at disse barna blir veldig godt ivaretatt. Men det er ikke forsket på hvordan dette går. Det finnes lite forskning på området, påpekte Listhaug.

Splid i partiet

Ikke alle er enige med partilederen. Julianne Ofstad, varaordfører i Oslo, mener Frp bør gå inn for å tillate surrogati i Norge.

Hun viser til en Norstat-undersøkelse der 80 prosent av norske kvinner mener surrogati burde være lov, og at 65 prosent svarte at de selv kunne vært surrogatmor for andre.

– Surrogati skjer allerede i utlandet, men det er forbeholdt dem som har råd til å betale for det. Jeg mener det eneste riktige er å tillate det i Norge og gjøre det i etisk forsvarlig og i ryddige former, og tilgjengelig for flere enn bare dem som i dag kan betale, sa hun fra landsmøtets talerstol – til betydelig mer jubel fra salen enn da Listhaug sa sitt om saken.

Listhaug mener spørsmålet om surrogati er av en etisk karakter. Hun tror kvinner som bærer et barn i magen sin gjennom et svangerskap, kan få problemer med å gi bort barnet til noen andre.

– Det å gå gravid i ni måneder, det å føde et barn, det er ubeskrivelig, sier Frp-lederen.

Uenighetene i denne saker rår altså på Frps landsmøte, og Listhaug oppfordrer alle delegatene til å gjøre seg opp en mening før det skal stemmes over søndag.

Kommentar: Listhaugs norske blodbad

Fikk en sønn med surrogatmor

I sin landsmøtetale på fredagen fortalte stortingskandidat Bjørn-Kristian Svendsrud fra Vestfold og Telemark en personlig historie knyttet til surrogati.

Hans egen sønn kom nemlig til verden på denne måten ved at kusinen hans bar fram barnet for Svendsrud og hans partner.

– For halvannet år siden ble vi foreldre til verdens mest fantastiske lille gutt. Vårt lille mirakel ble mulig ved hjelp av surrogati, sa han.

Han mener det er mulig å sikre surrogati med trygge rammer som ivaretar alle parter.

– Tenk hva det vil bety for de kvinnene som har nedfryste egg, fjernet livmor grunnet kreft, men allikevel kan få sine egne biologiske barn fordi noen oppriktig har et ønske om å hjelpe, sa Svendsrud.

Les også: Møter du en som foretrekker Netflix and chill – kom deg til helvete vekk! (+)

Les også: Suget etter pillene ble for stort. Daniel «måtte» rane apoteket

Les også: Voldshendelse i Oslo fengsel: – Vi ser veldig alvorlig på denne saken