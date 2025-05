Kvinne dømt for å ha ropt rasistiske uttrykk til barnehagebarn

Oslo tingrett har dømt kvinnen til 35 dager betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner, skriver VårtOslo.

– Det må ha vært en svært skremmende og vond opplevelsen for dem, konkluderer tingretten i dommen.

Kvinnen mente i retten at hun kun ropte ut i lufta, og at det ikke var rettet mot barnehagebarna. Hun ropte blant annet «du er en svarting og du skal reise hjem» og «jeg er hvit og hører til her, og dere kan for faen reise», ifølge dommen.

En barnehageansatt fortalte i retten at kvinnen hadde stått ved muren og ropt inn til barna. Det ble også tingrettens konklusjon. Retten trodde heller ikke på kvinnens påstand om at barna ikke hadde forstått innholdet og meningen bak det hun ropte.

Kvinnen ble også dømt for truende atferd mot ansatte i barnehagen og drapstrusler mot politiet. Da hun ble pågrepet nektet hun å forholde seg til andre politifolk enn en etnisk norsk politistudent.

Hendelsen skjedde i oktober i fjor.