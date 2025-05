Flere organisasjoner ber kontrollkomiteen åpne sak om norgespris

Det er organisasjonene er Naturvernforbundet, Zero, Samfunnsbedriftene Energi og IKT, NHO Elektro, Norsk Varmepumpeforening og Elektroforeningen som har skrevet brevet til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, skriver energinyhetsnettstedet Montel.

– Bakgrunnen for anmodningen er alvorlige mangler ved utredningen av lovforslaget, slik en rekke tunge høringsinstanser har påpekt i sine høringsuttalelser, heter det i brevet.

De understreker at det er selve kvaliteten på saksforberedelsen de ber kontrollkomiteen se nærmere på, ikke støttetiltakenes politiske målsetting.

Norgespris innebærer at strømkunder kan få en fastpris på 40 øre per kilowattime pluss moms. Regelrådet har blant annet pekt på at det ikke er utredet noen andre alternativer, mens Advokatforeningen påpeker at det ikke er foretatt nødvendige analyser av konsekvensene for det norske kraftsystemet eller av ordningens totale kostnader.

– De samlede innvendingene ovenfor tyder på at utredningsinstruksen og grunnleggende krav til forsvarlig saksbehandling ikke er fulgt i arbeidet med norgesprisforslaget, heter det i brevet.

