Bevæpnet politi rykket ut til menn som skjøt på vindu med luftvåpen

– Politiet rykker med flere patruljer etter melding om at noen menn skyter mot et vindu med noe som angivelig er et luftvåpen, skriver operasjonsleder Helen Rygg Ims i Sørvest politidistrikt i politiloggen.

Meldingen kom rett etter klokken 16.30 lørdag ettermiddag.

Politiet opplyser i en melding til pressen om at de er bevæpnet.

– Politiet har lokalisert adressen og er i kontakt med to menn, opplyser Ims.

Politiet opplyser at de har kontroll på stedet og at de har gjort funn av et luftvåpen.

Adressen er i et boligområde på Tananger.