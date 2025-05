To dømt for overgrep mot 14-åring – flere tiltalt for det samme

Haugaland og Sunnhordland tingrett har dømt to menn til fengsel for overgrep mot en gutt, det skriver TV 2.

Mannen i 40-årene er dømt til sju måneder fengsel og må betale 60.000 kroner i erstatning til den fornærmede gutten.

Mannen i 60-årene er dømt til elleve måneder fengsel og 80.000 kroner i erstatning. Han er også dømt for å ha filmet og delt seksuelle videoer og bilder av gutten.

Begge har fått strafferabatt på rundt 30 prosent for å ha tilstått og erkjent straffskyld. Begge hevdet at gutten hadde sagt at han var 16 år gammel. Gutten selv sa i avhør at alle visste hvor gammel han var.

En mann er allerede dømt for overgrep mot gutten. Ytterligere fire menn er tiltalt og fem siktet for overgrep mot den samme gutten.

Flere av de tolv mennene skal ha betalt gutten med alkohol og penger.