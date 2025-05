Spansk verft nekter skyld for at Helge Ingstad sank

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Verftet er saksøkt av Forsvarsdepartementet for 13,3 milliarder kroner.

– Navantia avviser påstanden om at de kan klandres for tapet av fregatten KNM Helge Ingstad, uttaler en talsperson for verftet til Teknisk Ukeblad.

Verftet viser til Havarikommisjonens rapporter, som de har samarbeidet om.

– Navantia har samarbeidet med Havarikommisjonen og er enig i funnene i deres to svært grundige undersøkelsesrapporter, sier talspersonen.

Kommisjonen konkluderte med at forliset kunne vært unngått dersom fregatten hadde blitt stengt ned før evakueringen. Dette er sentralt i verftets argumentasjon. Forsvarsdepartementet mener likevel at fregatten hadde konstruksjonsfeil som gjorde at den gikk tapt.

– Vi er enige med Havarikommisjonen om at vannfylling gjennom hule propellakslinger ikke var avgjørende for at fartøyet sank, uttalte Navantia i 2021.

I 2019 inngikk partene en avtale om å utsette foreldelsesfristen. Målet var å sikre tid til å hente inn fakta før eventuelle rettslige skritt.

– Navantia forventet at også den norske regjeringen etter en faktainnhentingsprosess og dialog med oss ville konkludere med at Navantia ikke kunne klandres, sier talspersonen.

Natt til 8. november 2018 kolliderte fregatten Helge Ingstad og det 250 meter lange tankskipet Sola utenfor Stureterminalen i Øygarden i Hordaland.

