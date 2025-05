Ordknapp valgkomité i gang med å finne ny LO-leder

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Anne Marjatta Gøystdal

Valgkomiteen samles fredag morgen i et digitalt møte for å finne ny kandidat til å ta over etter Peggy Hessen Følsvik.

Valgkomiteens leder, Mette Nord fra Fagforbundet, varsler at det kan ta tid før det kommer en avklaring.

– Valgkomiteen legger fram vår innstilling for kongressen på torsdag. Fram til da skal vi jobbe godt med å lage en samlende og god innstilling på ny LO-ledelse. Utover dette har jeg ingen flere kommentarer om vårt arbeid, skriver Nord i en tekstmelding til NTB.

Vil ikke kommentere

Etter det NTB forstår, forholder valgkomiteen seg åpen og jobber langs flere spor. Det er også en grunn til at de i liten grad ønsker å kommentere konkrete detaljer fordi det da kan bidra til å låse prosessen videre.

Tre personer ble vært løftet fram som mulige etterfølgere til Følsvik etter at Jørn Eggum trakk seg onsdag.

Fellesforbundets nestleder Kine Asper Vistnes skal internt ha gitt beskjed om at hun ikke ønsket å stille, men ifølge Klassekampen jobber Fellesforbundet og Fagforbundet med å overtale henne likevel.

– Hun har ikke sagt ja, men vi tror det kan ende med det. Foreløpig er dét det mest aktuelle, sier det avisen omtaler som en sentralt plassert kilde.

Tomasgard ikke aktuell

Leder i Forbundet Styrke, Frode Alfheim, er også nevnt som en mulig lederkandidat. Han sa torsdag at det er hyggelig å bli nevnt i sammenheng med ledervervet.

Alfheim sitter også i valgkomiteen. Om han skal være kandidat som LO-leder, må han tre ut av komiteen.

LO-sekretær Are Tomasgard har imidlertid selv gått ut og avklart at han ikke er aktuell. Bakgrunnen er at både han og Alfheim kommer fra forbundet Styrke.

– Jeg mener vi begge er gode kandidater, men forbundet Styrke kan bare ha én kandidat til ledervervet i LO, skrev han Tomasgard i et Facebook-innlegg 1. mai.

