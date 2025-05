Obos-prisene falt kraftig i april

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Etter tre måneder med sterk vekst i Obos-prisene, fikk vi en overraskende stor nedgang i april. Vi forventet at prisene ville falle, men dette var markant svakere enn normalt for denne måneden – også nå vi tar hensyn til at påsken falt i denne perioden, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en pressemelding.

Hun mener noe av prisfallet kan forklares med at det ble solgt en høyere andel store leiligheter i april enn i mars. Da de har lavere kvadratmeterpris enn de små boligene, blir prisene trukket ned.

– Det er ingen tvil om at boligmarkedet har roet seg ned etter at Norges Bank skjøv det første rentekuttet lenger ut i tid, sier hun.

Obos-prisene i hovedstaden har steget med 6,8 prosent fra april 2024 til april 2025. Hittil i år er prisene i Oslo opp 6,8 prosent.

Statistikken fra Obos dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Monsvold forventer at det kommer mange bruktboliger på markedet mot sommeren, noe som kan bidra til at prisene flater ut i tråd med normalt sesongmønster.

