Migrenemedisin godkjent for utskriving på blå resept

Etter en to og et halvt år lang prosess har legemiddelet nå blitt innvilget forhåndsrefusjon, skriver MedWatch.

Vydura brukes i behandling av pasienter med akutte migreneanfall.

– Vi er fornøyd med å ha kommet fram til en løsning med myndighetene, ikke minst på vegne av dem som lider av akutte migreneanfall. Vi vet at mange har ventet på et behandlingsalternativ gjennom den offentlige helsetjenesten, sier Oddvar Solli, sjef for helseøkonomi for Pfizer i Norge.

Legemiddelselskapet søkte om godkjenning første gang i oktober 2022, men fikk avslag. De klaget på avslaget, og det ble gjort en ny vurdering. Da søknaden ble behandlet på nytt, endte Direktoratet for medisinske produkter med å innvilge den.

