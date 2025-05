Fellesforbundet: Jørn Eggum er sykmeldt

– Forbundsleder Jørn Eggum har etter oppfordring fra vår personalavdeling oppsøkt helsehjelp. Han er sykmeldt, skriver kommunikasjonssjef Bettina Thorvik i en melding til NTB.

I Jørn Eggums fravær er nestleder Kine Asper Vistnes fungerende forbundsleder for Fellesforbundet. Spørsmål og henvendelser som dreier seg om ham, vil først bli besvart når han er tilbake, opplyser Thorvik. Det er ikke kjent hvor lenge sykmeldingen varer.

Eggum kunngjorde onsdag at han trakk kandidaturet som LO-leder, men fortsetter som leder i Fellesforbundet.

Ingen avklaring fra valgkomiteens møte

Han bekreftet mandag å ha hatt et forhold til tillitsvalgt Merethe Solberg i Fellesforbundet, og hadde selv erkjent at han hadde opptrådt uklokt. Han fikk også kritikk for uryddig håndtering av utarbeidelsen av en sluttavtale med Solberg uten å ha informert sitt eget styre om at han hadde hatt et forhold til henne.

Før saken ble avdekket av TV 2 mandag, lå alt til rette for at Eggum skulle bli klappet inn som ny LO-leder på kongressen neste uke. Det var ingen motkandidater og det ble ansett som udiskutabelt at han skulle overta.

Valgkomiteen ble dermed kastet ut i en situasjon der de må finne en ny kandidat på bare en uke. Komiteen samlet seg i et digitalt møte fredag for å starte arbeidet, men foreløpig er det ikke kommet noen avklaringer.

Det ble ikke fremmet noe forslag til navn på møtet, ifølge VG.

Vistnes under press til å takke ja

Nestleder Aseper Vistnes, som skal fungere for Eggum mens han er sykmeldt, løftes fram av mange som ett av de mest aktuelle navnene. Hun har støtte fra de to største forbundene i LO, Fagforbundet og Fellesforbundet, som sammen har flertall av delegater på LO-kongressen. Vistnes skal selv ha sagt internt at hun ikke er aktuell, men det blir nå gjort forsøk på å overtale henne, skriver Klassekampen og flere medier fredag.

Ellers er leder i Forbundet Styrke, Frode Alfheim, er også nevnt som en mulig lederkandidat. Han sa torsdag at det er hyggelig å bli nevnt i sammenheng med ledervervet.

Alfheim sitter også i valgkomiteen. Om han skal være kandidat som LO-leder, må han tre ut av komiteen. Ifølge VG har det foreløpig ikke kommet noen meldinger om at valgkomiteens sammensetning er endret.

