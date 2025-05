Arbeidsledigheten var på 2 prosent i april

Grunnet brudd i statistikken er tallene ikke sammenlignbare med tidligere måneder, skriver Nav i en melding på sine nettsider.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 76.200 personer, tilsvarende 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

– Vi anslår at antallet helt ledige holder seg relativt stabilt, når vi korrigerer for bruddet i statistikken og normale sesongvariasjoner i april, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Kan ikke sammenligne tallene

Nav begrunner bruddet i statistikken med at de denne våren har innført et nytt arbeidssøkerregister. Det gjør at det er et brudd i statistikken i april, og at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere måneder.

2,8 prosent av arbeidsstyrken ble regnet som arbeidsledige i mars, under den tidligere metoden Nav brukte.

I det nye arbeidssøkerregisteret gir brukerne selv direkte svar på om de vil være registrert som arbeidssøkere eller ikke. Tidligere har Nav vurdert dette gjennom vedtak. Det betyr for eksempel at en del som deltar på arbeidsmarkedstiltak, nå ikke krysser av på at de er arbeidssøkere.

Flere utlyste stillinger

I løpet av april ble det registrert 58.900 ledige stillinger på Navs stillingsutlysningsside arbeidsplassen.no. Det tilsvarer 2600 per virkedag, og er en økning på 11 prosent sammenlignet med april i fjor.

Det er flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg (11.200), butikk- og salgsarbeid (7200), samt serviceyrker og annet arbeid (5700). Sammenlignet med april i fjor er det en økning for de fleste yrkesgrupper, men økningen er størst for lederyrker og innen bygge- og anleggsarbeid.