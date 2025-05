Støre har tillit til Jørn Eggum som medlem av Aps sentralstyre

Han ønsker ellers ikke å kommentere ytterligere saken som endte med at Jørn Eggum trakk sitt kandidatur for å bli ny leder i LO.

– Jeg tar det som har skjedd, til etterretning, sier Støre til NRK.

Eggum trakk seg onsdag som kandidat etter at TV 2 mandag avslørte at han hadde hatt et intimt forhold til Merethe Solberg, som var tillitsvalgt i Fellesforbundet. Hun anklaget Eggum for å ha opptrådt uryddig overfor henne da hennes sluttavtale i forbundet skulle behandles av ham selv noen år etter at forholdet hadde tatt slutt.

I neste uke skal LO velge ny leder etter at Peggy Hessen Følsvik går av. Eggum har vært eneste kandidat, og det er per nå uklart hvem som kommer til å ta over. Følsvik har selv sagt at det er uaktuelt å forlenge.

Flere navn er nevnt som potensielle favoritter, deriblant Frode Alfheim og Are Tomasgard.

– Det blir helt feil å kommentere kandidater. Men jeg har stor tiltro til at LO kommer til å håndtere dette bra, sier Støre.