Rødt-lederen om Gaza: Vi er forpliktet til å gjøre mer for å stoppe pågående folkemord

– For drøye fem uker siden brøt Israel våpenhvilen med Hamas og gjenopptok sin hensynsløse ødeleggelse av Gazastripa. Nå er vi tilbake der at verden sitter og ser på at palestinske menn, kvinner og barn drepes og skades for livet. Sykehus, skoler, hjem, telt – ingen steder er trygge når Israel angriper uten noen respekt for verken folkerett eller menneskeverd, sa Martinussen i sin tale i Asker.

Hun sier det ikke bare er snakk om et helvete på jord, men også krigsforbrytelser som pågår rett foran verdens øyne.

– Det betyr at vi alle er forplikta til å gjøre mer for å stoppe det jeg vil kalle et pågående folkemord. I en sånn situasjon er det verken akseptabelt, forsvarlig eller til å holde ut at det norske oljefondet fortsetter å være Europas største investor i okkupasjonen av palestinske områder, sa hun.

– Derfor må vi kreve at våre sparepenger ikke skal gå til krig og etnisk rensing. Oljefondet må ut av Israels folkerettsstridige okkupasjon nå!

