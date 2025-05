Nå risikerer butikker bot på inntil 25 millioner kroner for kontant-nekt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Å kunne betale med kontanter gir trygghet og tilgjengelighet for de som ikke har eller er komfortable med digitale betalingsløsninger. Det er dessuten også en viktig del av samfunnsberedskapen, sier barne- og familieminister Lene Vågslid.

Regjeringen innførte den nye finansavtaleloven i oktober i fjor.

Den slår fast at butikker og andre utsalgssteder ikke kan nekte deg å betale med kontanter.

Inntil fire prosent av omsetningen

Men først nå er forskriften som innfører bøter for brudd på loven klar.

– Forskriften beskriver hvordan gebyret skal beregnes, og setter en øvre grense for gebyrene på inntil fire prosent av den næringsdrivendes årsomsetning eller inntil 25 millioner kroner, opplyser Barne- og familiedepartementet i en pressemelding.

Det er Forbrukertilsynet som overvåker at reglene om kontanter følges.

De har laget en veiledning som forklarer når og hvordan næringsdrivende plikter å ta imot kontanter.

Viser til strømbruddet i Spania

Senterpartiet har vært blant pådriverne for å lovfeste retten til å bruke kontanter.

Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), satt i regjering da den nye loven kom, og forklarer det slik:

– Kontanter er grunnleggende beredskap, og derfor strammet jeg inn lovverket som justisminister. Strømbruddet i Sør-Europa har vist det med all tydelighet, da det ble umulig å betale med kort eller mobil, sier hun.

Hun mener at retten til å bruke kontanter er viktig for å inkludere alle grupper i samfunnet. – Det er også mange eldre og andre i samfunnet som sliter med å bruke eller stole på digitale løsninger, og har behov for å bruke kontanter, sier hun.

