Politiet: Mindreårig alvorlig skadet i knivstikking i Sandefjord

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Personen som har blitt knivstukket, er mindreårig, skriver operasjonsleder Tom Richard Skuggedal i Sørøst politidistrikt i politiloggen.

– Skaden på pasient blir så langt betegnet som alvorlig, skriver Skuggedal i en oppdatering.

Politiet fikk melding via nødnummeret 112, ifølge operasjonslederen.

Han skriver at politiet er på stedet med mange patruljer, og at det jobbes med å få oversikt over de involverte og hendelsesforløpet.

Politiet opplyser at de har sperret av et område rundt Laskenveien/Nygårdsveien og at kriminalteknikere er på vei til stedet.